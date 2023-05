Economie : la croissance dans l'UE moins forte que prévue au premier trimestre, selon Eurostat

Le PIB des pays membres n'a augmenté que de 0,2% au premier trimestre. Quant à la zone euro, elle stagne à 0,1% mais évite d'entrer en récession.

Les chiffres sont moins bons que prévus, mais le ciel s'éclaircit. Eurostat a légèrement abaissé mardi son estimation de la croissance économique dans l'Union européenne (UE) à 0,2% au premier trimestre, par rapport au trimestre précédent. L'institut de la statistique européen a également confirmé (lien en anglais) le chiffre de 0,1% pour la zone euro.

Le produit intérieur brut (PIB) de l'UE avait été annoncé en croissance de 0,3%, dans une première estimation. Mais la croissance, même légèrement abaissée, a permis à l'UE d'éviter une récession durant l'hiver, après un recul du PIB de 0,1% au quatrième trimestre 2022. Pour les 20 pays partageant la monnaie unique, la croissance de 0,1% sur les trois premiers mois de l'année a fait suite à une stagnation lors des trois mois précédents.

Des prévisions de croissance en hausse

Au total, l'Europe a mieux résisté que prévu au choc énergétique provoqué par la guerre en Ukraine et voit ses perspectives de croissance économique s'améliorer pour cette année et l'an prochain. La Commission européenne a relevé lundi ses prévisions de croissance en zone euro, tout en mettant en garde contre les risques d'une inflation persistante et d'un resserrement monétaire.

L'exécutif européen table désormais sur une croissance du PIB de 1,1% en 2023, soit 0,2 point de plus que prévu jusqu'ici. Elle atteindrait 1,6% en 2024. Même tendance pour l'ensemble de l'UE, dont la croissance est dorénavant annoncée à 1% (+0,2 point) en 2023, puis 1,7% (+0,1 point) en 2024.