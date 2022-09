Crise énergétique : vers des échanges de gaz et d'électricité entre la France et l'Allemagne ?

Alors que l'Europe se prépare à la crise énergétique prévue cet hiver, la France et l'Allemagne pourraient convenir d'échanger gaz et électricité pour combler leurs besoins respectifs.

La France qui s’éclaire grâce à l’Allemagne, l’Allemagne qui se chauffe grâce à la France. Voilà la possible solution pour passer l’hiver un peu plus sereinement. Un gaz bien plus utilisé outre-Rhin pour faire fonctionner l'industrie. Un chiffre qui monte à 85 milliards de mètres cube par an contre environ 41 milliards pour la France. "Pour la première fois depuis très longtemps, la France est exportatrice de gaz vers l’est de l’Europe", confiait lundi 5 septembre le président Emmanuel Macron.

"L’objectif de Vladimir Poutine est de diviser les Européens"

En échange, l’Allemagne fournirait du courant à la France, car l’Hexagone est en manque d’électricité. Une partie du parc nucléaire sera encore en maintenance à l’approche de l’hiver. De plus, si les 56 réacteurs nucléaires tournaient à plein régime, le pays aurait tout de même besoin de l’électricité allemande en cas de grand froid. En 2019, la France avait déjà dû importer pendant 25 jours. Une solution qui pourrait faire éviter le fiasco des détournements observés lors des premières semaines du Covid-19. "L’objectif de Vladimir Poutine est de diviser les Européens, confie Thomas Pellerin-Carlin, directeur du centre énergie de l’institut Jacques Delors. Donc soit on joue collectif et on réussira à surmonter cet hiver, et les prochains qui seront également difficiles, soit on joue solo et dans ce cas, on tombera un par un."