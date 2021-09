Allemagne : les tractations sont intenses après les élections

Il y a beaucoup de réunions et de déclarations dans les QG des partis politiques allemands. Tous les regards sont tournés vers les Verts et les libéraux. Ils ne sont arrivés respectivement que troisième et quatrième dimanche 26 septembre après les élections fédérales, mais ce sont eux que tout le monde écoute, que tout le monde courtise.

Des tractations qui peuvent durer des mois

Aucun gouvernement ou presque n'est possible sans ces deux partis. Ni Olaf Scholz, patron du SPD (gauche), ni Armin Laschet pour la CDU (droite) ne peuvent devenir chancelier sans le soutien de ces deux partis. Depuis lundi matin, on les courtise, on leur offre des postes dans les ministères, on négocie aussi des mesures concrètes pour les convaincre. Tout le monde assure que ça pourra aller très vite. Mais la dernière fois, il avait fallu six mois pour former un gouvernement. En attendant, Angela Merkel reste chancelière et elle pourrait se trouver au prochain G20 en octobre, voire présenter ses vœux aux Allemands le 31 décembre, battant dans ce cas le record d'Helmut Kohl avec 5 869 jours au pouvoir.