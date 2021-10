Allemagne : après les élections, les manifestants pour le climat maintiennent la pression

Tout autour de la scène devant la Porte de Brandebourg à Berlin, vendredi 22 octobre, l’organisation Greenpeace a disposé des photos des inondations meurtrières de la mi-juillet dans l’ouest de l’Allemagne. Plus de 190 morts et des dégâts tels que le pays va consacrer 30 milliards d’euros à la reconstruction.

Yulia, une jeune lycéenne du mouvement Fridays For Future, le mouvement créé par Greta Thunberg, prend la parole devant les 10 000 manifestants (20 000, selon l'organisateur Fridays For Future). Elle vient de cette région sinistrée."En moins d’une demi-heure, raconte-t-elle, la vie de milliers de gens est complètement foutue. D’une vie normale à regarder Netflix, aller au travail ou à l’école, le jour d’après devient un combat pour notre survie. Mais je me rends compte qu’un jour comme ça ne change pas la politique !"

Pas plus tard que la veille, cette même région a encore été durement touchée par le passage de la première tempête automnale. Le mot d’ordre de la manifestation de vendredi est "Vous ne nous laissez pas le choix".

Pression sur les nouveaux gouvernants

Quatre semaines après les élections législatives, à l’heure où commencent les négociations de coalition entre le SPD, les Libéraux et les Verts, le mouvement climatique veut mettre la pression sur ces trois forces politiques qui pourraient gouverner l’Allemagne dès début décembre. Le mouvement pour le climat redoute qu’en la matière, le programme de la future coalition soit insuffisamment ambitieux et rapide. "Cette coalition 'feu tricolore' peut faire mieux que le gouvernement de grande coalition précédent, estime Janine, une Berlinoise, Mais ce sera encore trop peu. Parce que trop peu de Verts ont été élus."

"Le changement climatique n'a que faire des compromis. Pour moi, sur ce point, il nous faut mener une politique sans compromis." Une manifestante à franceinfo

Au pied du Bundestag, les manifestants scandent ce message à la future coalition : "Notre avenir n’est pas négociable".