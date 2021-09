Allemagne : "le gouvernement devrait être constitué avant Noël", selon Patrick Martin-Génier

"Armin Laschet, le dirigeant conservateur de la CDU, n'a jamais réussi à se hisser au niveau d'un homme d'État et il a fait des gaffes extraordinaires comme lorsqu'il a été pris d'un fou rire à la cérémonie d'hommage aux morts des inondations", juge Patrick Martin-Génier, spécialiste de l'Europe, sur franceinfo lundi 27 septembre.

"Olaf Scholz est presque inexpressif et très calme, c'est l'Angela Merkel au masculin. Il est vice-chancelier, ministre des Finances et il avait l'argent pour aider les sinistrés des inondations. Les Allemands l'appellent 'le comptable'. Il a une stature d'homme d'État. Il a beaucoup axé sa campagne sur le social, le logement, la précarité, sujets qui préoccupent de plus en plus en Allemagne", estime le professeur de droit public.

Laschet contesté en interne

"Pour la CDU, c'est le plus gros échec de son histoire. Armin Laschet est très contesté et certains, dans l'union CDU/CSU, appellent à sa démission lundi soir. Angela Merkel laisse son parti politique dans un état de ruine totale. Cette élection est un tremblement de terre", affirme Patrick Martin-Génier, enseignant à Sciences Po, qui pense que les tractations pour former un gouvernement "vont durer moins de six mois, qu'il devrait être constitué avant Noël, car une majorité d'Allemands veut une alliance des sociaux-démocrates avec les libéraux et les écologistes".