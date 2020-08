Vacances : les Français filent à l’étranger

Même à la dernière minute, ils tentent de mettre en place un séjour. Les agences de voyage reçoivent de nombreux appels de touristes français souhaitant partir à l’étranger cet été. Ils profitent notamment de prix très intéressants. "C’est 50% de remise sur les vols, et je pense que sur la location de maison on a eu entre 10% et 20% de moins", confie Sylvain Mittoux, un vacancier qui s’apprête à partir en famille en Crête.

Des précautions à prendre

Avant de se rendre en Crête, Sylvain Mittoux doit remplir un formulaire de localisation à la demande des autorités grecques afin de le retrouver facilement en cas de problème sanitaire. Chaque pays instaure ses propres règles et ce sont parfois les touristes eux-mêmes qui s’appliquent à être prévoyants. En partant au sud de la Catalogne (Espagne), une zone très touchée par l’épidémie de coronavirus, Marina Raisi a préféré anticiper. Si elle se retrouve confinée, elle aura au moins son ordinateur avec elle pour continuer à exercer son métier mais en télétravail cette fois.

