Qui finance la campagne espagnole de Manuel Valls ?

Manuel Valls est de moins en moins présent à l'Assemblée nationale. Député de l'Essonne, l'ancien chef du gouvernement s'est pourtant volatilisé de son siège au sein de l'hémicycle. Et pour cause, Manuel Valls est plus souvent en Espagne, où il aurait monté une équipe de campagne afin de conquérir la mairie de Barcelone, sa ville de naissance. Mais il continue en même temps à être rémunéré en tant que député. Et surtout, qui finance son tour d'Espagne ?

Des entreprises espagnoles s'organisent pour le financer

Depuis son élection, sur 99 séances de la Commission des lois, Manuel Valls a été présent seulement 24 fois. Dans le même laps de temps, 23 apparitions publiques ont été recensées en Espagne. Mardi 18 septembre, le député était à Pampelune, pour une conférence devant 350 personnes, mais il n'a pas voulu répondre à la question de nos journalistes concernant le financement de sa tournée. La presse espagnole a de son côté révélé un courrier électronique d'une association d'entreprises espagnoles, qui organise un financement des déplacements de Manuel Valls.

