Politique : Manuel Valls à la conquête de Barcelone

Nouveau départ ou exil ? Manuel Valls accorde sa première interview dans le 20 Heures de France 2. L’ancien Premier ministre a posé ses valises à Barcelone (Espagne) où il donne actuellement 3 heures de cours par semaine dans une grande école de commerce. "C’est une nouvelle vie", confie-t-il. Pour remporter la mairie de Barcelone, il lui reste du chemin à faire. "Vous connaissez cette homme ?", demande la journaliste de France 2 dans la rue. "C’est le futur candidat à la mairie de Barcelone… Emmanuel Macron", lui répond un passant.

Un parachutage qui intrigue

Et ceux qui le connaissent ont parfois du mal à le classer. Son parachutage à Barcelone intrigue. "Il a été Premier ministre français mais que je sache il n’a pas eu beaucoup de succès. J’en déduis qu’on n’en veut plus en France et il vient ici", déclare une habitante de Barcelone. Mais pour d’autres, il incarne le renouveau. Manuel Valls est candidat sans étiquette mais est soutenu par le parti libéral Ciudadanos. "Il a des chances de faire un bon score mais pour être maire de Barcelone, il aura besoin d’appuis au-delà de sa famille politique", analyse Marc Sanjaume-Calvet, professeur de sciences politiques. Objectif : séduire aussi bien la gauche que la droite.

