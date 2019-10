Espagne : neuf responsables indépendantistes catalans condamnés à des peines de 9 à 13 ans de prison

La sentence est tombée. La Cour suprême d'Espagne a infligé, lundi 14 octobre, des peines de neuf à treize ans de prison contre neuf des douze responsables indépendantistes catalans jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. L'ancien vice-président régional Oriol Junqueras a écopé de la peine la plus lourde.

Les trois autres accusés, condamnés pour désobéissance, n'ont écopé que d'amendes. Ces peines sont nettement inférieures à celles réclamées par le parquet, qui avait requis jusqu'à 25 ans de prison.

Le leader indépendantiste Carles Puigdemont, en exil à Bruxelles, a dénoncé une "atrocité" sur son compte Twitter, s'indignant de ces "100 années de prison au total".

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya.