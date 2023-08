Incendie aux Canaries : les pompiers constatent une évolution "favorable" après trois jours de bataille

Environ 4 500 personnes ont été évacuées depuis le déclenchement de l'incendie et près de 1 700 restaient confinées vendredi.

Après quasiment trois jours de propagation incontrôlable des flammes sur l'île de Tenerife aux Canaries (Espagne), les pompiers ont constaté, vendredi 18 août, "une évolution favorable" sur le front principal de l'incendie, a déclaré Montserrat Román, cheffe du département de la protection civile de l'archipel. Près de 4 000 hectares ont été dévastés par l'incendie "le plus complexe" des quatre dernières décennies pour l'archipel espagnol des Canaries.

>> Incendie aux Canaries : ce que l'on sait du feu "le plus compliqué" des quarante dernières années, qui fait rage à Tenerife

Ce feu de forêt, qui s'est déclenché mardi soir, a brûlé environ 3 800 hectares sur un périmètre de 42 kilomètres, selon le dernier bilan, mobilisant plus de 250 pompiers, 17 aéronefs, mais aussi plus de 200 membres de l'Unité militaire spéciale du ministère de la Défense (UME), qui intervient sur les incendies les plus graves en Espagne.

L'incendie "s'est comporté durant la nuit de manière plus normale"

"Cette nuit, l'incendie et la météo se sont comportés 'normalement'. Les deux nuits précédentes, nous avions observé des vents, des températures et un comportement même de l'incendie assez inhabituels", a assuré vendredi matin Fernando Clavijo, le président du gouvernement régional des Canaries, lors d'une conférence de presse. L'incendie "s'est comporté durant la nuit de manière plus normale", a-t-il insisté, les conditions météorologiques extrêmes ayant compliqué les opérations des pompiers, mais aussi de reconnaissance aérienne.

L'amélioration de la situation à la mi-journée a permis d'alléger le confinement des environs de La Esperanza, localité située à proximité du flanc nord de l'incendie, où se concentrent les efforts des pompiers. Environ 4 500 personnes ont été évacuées depuis le déclenchement de l'incendie et près de 1 700 restaient confinées vendredi, contre 4 000 quelques heures plus tôt, selon un bilan actualisé à la mi-journée par Montserrat Román.