Incendie aux Canaries : ce que l'on sait du feu "le plus compliqué" des quarante dernières années, qui fait rage à Tenerife

Un incendie, qui s'est déclaré mardi soir sur l'île de Tenerife, a déjà brûlé plus de 3 200 hectares. Le feu s'est déclenché après une vague de chaleur dans la région, qui a laissé de nombreuses zones sèches.

L'incendie est "probablement le plus compliqué" des dernières décennies sur l'archipel des Canaries, a déclaré, jeudi 17 août, le président du gouvernement régional. Sur l'île espagnole de Tenerife, au large de l'Afrique de l'Ouest, le feu a déjà ravagé plus de 3 200 hectares. Villes recouvertes de cendres, milliers de personnes évacuées... Franceinfo fait le point sur la situation.

Plus de 3 200 hectares brûlés

L'incendie, qui s'est déclaré mardi 15 août dans la soirée, fait rage dans une zone de bois et de ravins, dans la partie nord-est de l'île. Plus de 3 200 hectares ont brûlé, selon le dernier bilan des autorités, jeudi. Une surface équivalente à 1,6% de l'île.

Un incendie grignote la forêt de l'île de Tenerife, aux Canaries (Espagne), le 16 août 2023. (EUROPA PRESS / ASSOCIATED PRESS)

"La nuit a été très dure (...) Cet incendie est probablement le plus compliqué que nous ayons eu aux Canaries (...) au moins au cours des quarante dernières années", a déclaré le président du gouvernement de l'archipel, Fernando Clavijo, lors d'une conférence de presse à Tenerife. "Nous faisons face à un incendie comme nous n'en avions jamais vu aux Canaries", a ajouté la météorologue Vicky Palma, évoquant une colonne de fumée record et une durée de diffusion continue des flammes de trente-quatre heures.

L'incendie de Tenerife, aux Canaries (Espagne), le 17 août 2023. (ANDRES GUTIERREZ / ANADOLU AGENCY / AFP)

Le feu survient après une vague de chaleur qui a sévi dans les îles Canaries, y ayant laissé de nombreuses zones sèches et augmentant le risque des incendies de forêt.

Près de 75 000 hectares ont déjà brûlé cette année en Espagne, en première ligne face au réchauffement climatique. En 2022, 300 000 hectares avaient été détruits par plus de 500 incendies dans le pays, un record en Europe selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (Effis).

Plus de 7 000 personnes confinées ou évacuées

Le gouvernement a décrété jeudi matin le confinement de la localité de La Esperanza, dans la commune d'El Rosario, tandis qu'une dizaine de petits villages ou de hameaux de cette zone touristique ont été évacués par précaution. Au total, quelque 3 000 personnes ont été évacuées et environ 4 000 autres priées de rester dans leurs maisons pour éviter de respirer les fumées.

Les autorités locales ont également fermé les routes menant aux montagnes du nord-est de l'île. "Nous demandons à la population de respecter tous ces barrages", a déclaré mercredi la cheffe du département de la protection civile de l'archipel, Montserrat Roman. Plusieurs lignes de bus ont aussi été suspendues, rapporte le quotidien local Canarias7. Le gouvernement local, qui a indiqué que des coupures préventives d'électricité pourraient être ordonnées, a recommandé aux personnes résidant à proximité des zones touchées de s'approvisionner en lampes de poche, bougies et piles, selon le quotidien espagnol El Pais.

Un nuage de fumée au-dessus de la ville de Candelaria, le 17 août 2023, provoqué par l'incendie qui s'est déclaré l'avant-veille dans la région, aux Canaries (Espagne). (DESIREE MARTIN / AFP)

La qualité de l'air dans les municipalités de Güimar, Arafo, Candelaria et El Rosario est défavorable, selon les services d'urgence. Alors que les activités physiques intenses ou prolongées à l'extérieur sont à proscrire, ces derniers conseillent de mettre la climatisation en mode recirculation, de fermer les portes et fenêtres et de porter un masque FPP2 à l'extérieur, rapporte aussi El Pais.

Plus de 250 personnes mobilisées pour combattre le feu

Au total, plus de 250 personnes sont mobilisées pour combattre le feu, parmi lesquelles des militaires, mais aussi des personnels de sécurité et des responsables logistiques. Parmi elles, près de 200 sont des militaires de l'Unité militaire d'urgence (UME), qui intervient régulièrement aux côtés des pompiers pour combattre les incendies les plus voraces ou les plus dangereux pour la population.

Par ailleurs, 17 aéronefs ont été mobilisés contre les flammes. "La chaleur extrême et les circonstances météorologiques (...) compliquent le travail des pompiers", a par ailleurs assuré Fernando Clavijo.

"Je tiens à remercier toutes les troupes pour le travail inlassable qu'elles accomplissent et pour leur grand professionnalisme dans la lutte contre l'incendie", a écrit sur Twitter le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, qui souligne aussi sa "solidarité" avec les personnes touchées.