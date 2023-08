Incendies : dans les Canaries, des milliers d’hectares brûlés

Les fortes chaleurs et la sécheresse provoquent des feux comme aux Canaries. À Tenerife, plus de 3 200 hectares sont partis en fumée.

Une nuit de combat contre un ennemi féroce. Chaque m² de terre sauvée est une victoire pour les pompiers. Jeudi 17 août au soir, l’incendie était hors de contrôle dans certaines zones à Tenerife. Impossible d’accéder à la montagne au nord-est de l’île. Un ordre d’évacuation a été donné. Dans la localité de La Esperanza, l’heure est à la tristesse. Plusieurs habitants espèrent que le feu ne descendra pas jusque dans la ville.

Plus de 7 600 personnes évacuées

Certains habitants rechignent à partir. Depuis le mardi 15 août, plus de 7 600 personnes ont été évacuées ou confinées. Certains expriment leur peur et leur désarroi face à la violence de l’incendie. Plus de 3 200 hectares sont partis en fumée et la chaleur extrême perturbe l’avancée des pompiers. 250 hommes et 17 hélicoptères et avions ont été mobilisés. Le feu qui a commencé mercredi 16 août s’est étendu à huit localités. Mais une lueur d’espoir subsiste : certaines zones pourraient être maîtrisées dans la journée.