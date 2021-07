Eurozapping : retour du couvre-feu en Catalogne, inquiétude en Croatie et une quarantaine qui pose question au Royaume-Uni

En Espagne, le couvre-feu est rétabli de 1 heure à 6 heures du matin à Barcelone et dans toutes les villes de plus de 5 000 habitants en Catalogne. Le nombre de contaminations repart à la hausse dans le pays. D’autres régions ont également ajouté des restrictions, ce qui laisse craindre une saison touristique difficile.

500 000 Britanniques en quarantaine

En Croatie, aussi, l’inquiétude par rapport au tourisme est prégnante. La situation sanitaire semble pire que l’année dernière, mais les autorités veulent y croire. Elles vont renforcer les vaccinations et les contrôles pour ne pas décourager les vacanciers. Enfin, au Royaume-Uni, la quarantaine pose problème économiquement. Ils sont environ 500 000 Britanniques dans ce cas. Mais pour les entreprises, il n’y a parfois plus assez de personnel pour opérer, notamment dans l’alimentaire, avec des risques de ruptures de stock, et dans les hôpitaux aussi, avec soignants contraints de rester chez eux.