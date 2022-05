Eurozapping : le Premier ministre espagnol espionné par le logiciel Pegasus

En Espagne, des indépendantistes catalans et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez ont été espionnés sur leurs téléphones portables via le logiciel espion israélien Pegasus. Une crise et un scandale qui ont amené la ministre de la Défense, Margarita Robles​, à se séparer de la cheffe des services de renseignements. Une éviction qui n’a pas calmé les indépendantistes catalans​, qui menacent le Premier ministre Pedro Sanchez de provoquer sa chute au parlement espagnol.

990 kg de cannabis thérapeutique

La ZDF​, chaîne de télévision allemande relate que l’Allemagne est sur le point de légaliser le cannabis. Dans la seule plantation légale du pays, près de 990 kg de fleurs de cannabis sont utilisés pour un usage thérapeutique. Mais le gouvernement d’Olaf Scholz devrait légaliser la drogue douce d’ici la fin de l’année.



En République tchèque, le plus long pont suspendu du monde, nommé Skybridge, va accueillir ses premiers visiteurs. Une passerelle de 721m relie deux sommets en Basse-Moravie, à plus de 110 m d’altitude. Le pays compte bien attirer des touristes du monde entier avec cette attraction.