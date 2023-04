Espagne : une centaine d’incendies déclarés dans le nord du pays

Le nord de l’Espagne est en proie à des incendies d’origine criminelle. Plus d’une centaine de feux ont été déclenchés ces dernières heures. Les autorités dénoncent des terroristes, d’autant que ces feux sont attisés par des vents violents, qui ont conduit à l’évacuation de plusieurs centaines de personnes.

Le désespoir d’une habitante, alors que les flammes ne sont plus qu’à quelques mètres de chez elle, dans la capitale des Asturies. Depuis vendredi 31 avril, plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées, à cause de violents feux de forêt dans la région. "Ils nous ont laissé brûler ici, on a attendu toute la nuit, personne n’est venu", s’insurge une habitante. Les secouristes sont débordés, car les incendies sont particulièrement nombreux. Les pompiers s’enfoncent dans le brasier.

160 feux simultanés

De part et d’autre de la route, les arbres sont rongés par les flammes. Le vent déchaîné propage les braises. Une difficulté supplémentaire, dans un contexte de grande sécheresse qui favorise la propagation des flammes. Un pic de 160 feux simultanés a même été enregistré. Le président de la région évoque une piste criminelle et parle même d’un "acte terroriste". Des feux qui interviennent dans une Espagne déjà touchée par des incendies depuis fin mars. Dans la région de Valence, près de 5 000 hectares de forêt ont déjà brûlé.