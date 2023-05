Espagne : déjà en proie aux incendies, le pays s'inquiète pour l'été

Alors que plusieurs incendies ont déjà fait des ravages en Espagne, la situation est alarmante en prévision de l'été, durant lequel les températures, déjà élevées pour un mois de mai, devraient être encore plus chaudes.

À la frontière du Portugal, une forêt de pins réduite en cendres. En seulement 48 heures, un vaste incendie a ravagé plus de 8 500 hectares. Les habitants de Moraleja (Estrémadure), à l'ouest de l'Espagne, ont été évacués et doivent attendre dans une résidence. "Je me sens mal, je broie du noir", se désole une habitante. La situation a pu être stabilisée.

500 incendies en 2022

Alors que ce n'est que le mois de mai, des petits incendies se multiplient et provoquent l'inquiétude des pompiers pour la période d'été. "Trois mois sans une goutte de pluie", déplore un des pompiers sur place. "Il pleut normalement au printemps. On ne sait pas comment ça va se passer cet été", ajoute-t-il. À force de puiser dans l'eau des rivières pour des incendies toujours plus nombreux, l'eau se fait de plus en plus rare. Une année noire pour les feux de forêts est en prévision.

L'Espagne a été le pays européen le plus touché en 2022 avec près de 500 incendies et plus de 300 000 hectares brûlés.