Sommet du G7 : quel bilan pour la visite de Volodymyr Zelensky ?

Invité à se rendre à Hiroshima (Japon) pour échanger avec les chefs d'État du G7, le président ukrainien a reçu de nouveaux témoignages de soutien et obtenu de nouvelles garanties matérielles. Il s'est également entretenu avec les puissances émergentes non-alignées.

Volodymyr Zelensky invité d'honneur du sommet du G7. L’image est symbolique, mais sonne aussi comme un avertissement envoyé à Moscou. Les sept plus grandes puissances économiques mondiales sont aux côtés de l'Ukraine. Samedi 20 mai, le président ukrainien a fait une arrivée surprise et remarquée à bord d'un avion français, replaçant l'invasion russe de l'Ukraine au centre des débats du G7. Le chef d'État ukrainien a reçu un nouveau soutien de ses alliés, avec de nouvelles sanctions contre Moscou visant la limitation du commerce des diamants russes par l’Union européenne, et un embargo décrété par le Royaume-Uni. De son côté, Joe Biden a annoncé un nouvel envoi américain d'armes et de munitions.

Coup de pression sur Pékin

Objectif de cette visite pour Volodymyr Zelensky : s'entretenir avec des puissances émergentes non-alignées, comme le Brésil et surtout l’Inde, qui entretient des liens militaires étroits avec la Russie et avait refusé de condamner son invasion de l'Ukraine jusqu'à maintenant. C'est chose faite lors d'un entretien avec Narendra Modi, Premier ministre indien. Les chefs d’État du G7 ont également lancé un avertissement voilé à la Chine, exhortant Pékin à faire pression sur la Russie.