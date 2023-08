Espagne : à Tenerife, des incendies historiques

Sur l’île de Tenerife (Espagne), 3 500 hectares sont déjà partis en fumée depuis mardi 15 août au soir. 7 600 personnes ont été évacuées ou confinées.

À Tenerife (Espagne), des forêts entières sont en proie aux flammes. Les pompiers sont obligés d’allumer des contre-feux pour que l’incendie n’ait plus rien à brûler et ne saute pas les routes. Depuis mardi 15 août, plus de 3 500 hectares ont été ravagés. Les fumées épaisses se propagent et sont même visibles depuis l’espace. Au total, 7 600 personnes ont été évacuées ou confinées, comme ces habitants de la ville de Rosario.

Une quinzaine d’aéronefs déployés en renfort

"Je suis nerveuse depuis hier, je n’ai ni dormi ni mangé", confie une femme. Dans la nuit du jeudi 17 août au vendredi 18 août, 230 pompiers au sol ont veillé à ce que les flammes ne se propagent pas. Vendredi matin, au moins une quinzaine d’aéronefs seront déployés en renfort. Tenerife n’avait pas vécu pareil sinistre depuis 40 ans. Sur l’île, la sécheresse et les fortes chaleurs font encore craindre le pire.