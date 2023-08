Santé : les hommes sont aussi fortement touchés par le papillomavirus

Selon une étude de The Lancet Global Healt, qui compile 65 études, un homme sur cinq est porteur d’un papillomavirus humain à haut risque.

Les papillomavirus humains sont des virus qui sont des facteurs de risque de cancer. Cela a longtemps été associé aux cancers féminins, à celui du col de l’utérus, mais on sait aussi que cela concerne les hommes. Et c’est associé aux cancers ORL, au cancer de la gorge en particulier. Selon une étude de The Lancet Global Healt, qui compile 65 études, un homme sur cinq est porteur d’un papillomavirus humain à haut risque. Celui-là même qui va entraîner des cancers.

Un rattrapage vaccinal est possible entre 15 et 19 ans

Dans la tranche des 15-19 ans, 28 % sont contaminés. Ce qui veut dire que cette contamination par voie sexuelle se fait très tôt. Pour pouvoir prévenir, il y a la vaccination et celle-ci va être recommandée, généralisée, avant le début de la vie sexuelle. Elle concerne désormais les jeunes garçons et les jeunes filles, de 11 à 14 ans, via deux doses à six mois d’intervenir. Un rattrapage vaccinal est possible entre 15 et 19 ans, précise le médecin Gérald Kierzek.