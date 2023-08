En France, 19 départements vont être placés sous vigilance orange canicule. Les températures pourraient dépasser localement les 40 degrés.

Chercher de l'air frais est devenu une mission difficile à Lyon, où le thermomètre continue son envolée. Dans les métros non climatisés, les usagers se préparent à souffrir avec l'arrivée d'un dôme de chaleur qui fera encore monter la température d'un cran. Cette chaleur concerne une grande partie du pays.

Pour y échapper, il est notamment conseillé de plonger. A Talence (Gironde), l'ouverture du stade nautique tombe à pic pour supporter la période de canicule qui s'annonce.

Rester au frais, s'hydrater

Autre option : les plages éphémères, comme celle du lac de Bègles (Gironde), pratique quand le thermomètre s'emballe. "C'est une chance pour ceux qui ne peuvent pas aller à la plage, qui n'ont pas le temps, pour les enfants, pour ceux qui n'ont pas les moyens", confie un homme.

Pour faire face à cette vague de chaleur qui devrait durer jusqu'en milieu de semaine prochaine, il est bon d'adopter les bons réflexes : rester au frais, s'hydrater, éviter l'alcool et les efforts.

Les épisodes de forte chaleur peuvent être dangereux pour la santé, en particulier pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, qui sont plus vulnérables. Afin de limiter les risques, pensez à boire de l'eau régulièrement, à éviter les sorties et les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée, ainsi qu'à fermer les volets et les rideaux des fenêtres exposées au soleil. Si des symptômes inhabituels surviennent (crampes, fatigue soudaine, nausées, vomissements, maux de tête…), n'hésitez pas à contacter le 15. Pensez enfin à prendre des nouvelles de vos proches les plus fragiles durant ces fortes chaleurs.