VIDEO. Montagne d'or en Guyane : "Ce projet, personnellement, me semble surdimensionné", juge Nicolas Hulot

Le projet minier Montagne d'or en Guyane "personnellement me semble surdimensionné pour des bénéfices économique en termes d’emplois plutôt aléatoires avec un impact écologique non négligeable", a déclaré jeudi 21 juin sur franceinfo Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique.

Alors qu'un débat public est en cours sur ce grand projet minier, le ministre a précisé qu'il "préfère que ce soit une décision collective qu’une décision personnelle, un peu comme Notre-Dame-des-Landes". "Je souhaite la même issue", a-t-il insisté. "Le principe des mines d’or en Guyane, on ne le remet pas en cause. L’idée de mettre la Guyane sous cloche ne traverse l’esprit de personne", a-t-il assuré. "Je ne pense pas que ce soit le projet le plus opportun", a cependant ajouté Nicolas Hulot.

"Un peu comme Notre-Dame-des-Landes, laissons le débat public, laissons les enquêtes faire et on verra ce qui va apparaître en termes de décisions", a-t-il précisé.