Un apnéiste chasse les épaves au fond de la mer

C’est une véritable force de la nature. Comme souvent, Michel Nox part pour une nouvelle expédition. Ce grand sportif de 46 ans, ancien nageur pour les commandos marines et électricien au quotidien, n’hésite pas à aller parfois jusqu’à plusieurs mètres sous l’eau, en apnée, pour retrouver la trace de vieilles carcasses oubliées au fond de l’océan, comme ce jour-là près de Toulon dans le Var.

Préserver l’environnement à tout prix

Michel Nox n’a qu’un seul but : s’assurer que la mer, et l’environnement plus globalement, soient préservés. "Il faut vraiment faire prendre conscience aux gens que si on continue comme ça à ne pas respecter l’environnement dans lequel on est, un jour tout le littoral sera définitivement fermé", prévient-il. En septembre, cet activiste va réaliser un parcours impressionnant : il va rejoindre la Corse à la nage pour alerter sur la préservation des fonds marins.

