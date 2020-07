Toulon : ils sauvent le corail en mer Méditerranée

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le zodiac quitte Toulon (Var) pour une journée de formation, deux stagiaires vont être formées à plonger pour la bonne cause. Deux jeunes plongeurs volontaires pour sauver des coraux en danger. Sandrine Treyvaud, leur instructrice, milite depuis des années pour la sauvegarde des fonds marins. Chaque été elle enseigne des techniques uniques au monde pour repeupler les récifs à partir de coraux abîmés. La technique est assez simple, elle consiste à prélever des boutures de corail qui sont ensuite greffées sur des pierres prélevées au fond de l'eau à l'aide d'une colle biodégradable.

Multiplier des être vivants avec une pince et un sécateur

"L'idée, c'est que nous, on va le fixer, pendant un certain temps il va se préparer à se fixer lui-même, faire son pied, et une fois qu'il aura fait son pied il va se multiplier", explique Sandrine Treyvaud. Multiplier des êtres vivants à l'aide d'un sécateur et d'une pince, un travail qu'Axel, jeune stagiaire, imaginait plus compliqué : "c'est à la portée de tout le monde, c'est ça que l'on découvre avec cette formation". Dernière étape, replacer les pierres en mer. Là, les nouveaux greffons rejoindront les dizaines de jeunes pousses déjà plantées. S'ils survivent, ils leur faudra quarante ans pour atteindre l'âge adulte.

