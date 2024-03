Recyclage des emballages : la France est-elle en avance sur les autres pays de l'Union Européenne ?

Ils s’entassent dans notre poubelle et on se demande parfois dans laquelle les mettre : les emballages vont devoir tous être recyclables d’ici six ans, selon l’Union européenne. Les États membres et le Parlement européen ont entériné, lundi 4 mars, un texte majeur du "Pacte vert" qui va dans ce sens. Les plastiques à usage unique ne pourront plus être utilisés dans les restaurants. Les Européens n’ont jamais autant consommé d’emballages : presque 190 kilos par personne, 32 kilos de plus en dix ans.

En France, le taux de recyclage des emballages ménagers est de 65,5% selon Citéo, entreprise chargée par l'État de réduire l'impact des emballages sur l'environnement. C’est dans la moyenne européenne mais si on regarde dans le détail : à peine un quart des déchets plastiques sont recyclés et l’Europe veut qu’en 2035, tous les emballages soient systématiquement recyclés. La France a donc dix ans pour trouver comment recycler les 75% de déchets plastiques restants.

Les bouteilles en plastique et canettes métalliques

Par ailleurs, pour arriver à cet objectif de déchets tous recyclables en Europe, les différents matériaux vont devoir être collectés séparément. Aujourd’hui, quand vous regardez les consignes de tri, on vous incite souvent à mettre dans une même poubelle de tri emballages plastiques, carton et aluminium en même temps.

L'Europe qui veut rendre obligatoire les systèmes de consigne pour les bouteilles en plastique et canettes métalliques d'ici 2029. Mais il va y avoir des exceptions pour les pays où au moins 80% des bouteilles plastiques et canettes sont déjà collectées. En France, d’après l’Ademe, l’agence de la transition écologique, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles plastiques est d'un peu plus de 60% aujourd'hui. La loi française sur la lutte contre le gaspillage fixe un taux de collecte de 90% en 2029. De quoi être exempté par l’Europe, donc.

Flacons de shampoing et dosettes de sauces

Mais avant même d’améliorer le recyclage, il s'agit de moins produire. Et là l'Europe se tourne vers les cafés et restaurants. Les contenants plastiques à usage unique seront donc interdits d'ici 2030 pour la nourriture et les boissons consommées sur place. Les contenants en papier, eux, vont rester autorisés.

La France, par la voix du ministère de la Transition écologique se vante d’être le premier pays européen à avoir banni la vaisselle jetable dans la restauration sur place. Depuis l'année dernière, les établissements de plus de 20 couverts ne peuvent plus, normalement, fournir de la vaisselle jetable pour les repas sur place. On pense évidemment aux fast-foods.

Toujours au sujet des emballages à usage unique, l'Europe veut faire disparaître le plastique autour des fruits et légumes, les petits flacons de shampoing dans l'hôtellerie ainsi que les dosettes de sauces d’ici six ans également.