Texte européen sur les emballages : "On a quelque chose qui change profondément la logique" se félicite l'eurodéputé Pascal Canfin

Sur franceinfo l'eurodépute Renew Pascal Canfin se réjouit de l'accord trouvé par l'Union européenne lundi pour verdir ses emballages, avec l'interdiction d'ici à 2030 des contenants plastiques à usage unique dans ses cafés et restaurants.

"In fine, on a quelque chose qui change profondément la logique", se félicite mardi 5 mars sur franceinfo Pascal Canfin, eurodéputé Renew, alors que l'Union européenne s'est accordée lundi pour rendre tous les emballages recyclables d'ici 2030 et pour interdire les contenants plastiques à usage unique dans la restauration.

L'eurodéputé se réjouit d'avoir fixé certains "objectifs ambitieux" malgré un intense lobbying : "Il y a eu un énorme lobbying, c'est le texte du Pacte Vert qui a été le plus 'lobbyé' de tout le mandat européen, parce qu'à chaque ligne, il y a un intérêt industriel derrière". "Des entreprises ont fait un lobbying offensif, pour aller vers davantage de vrac, de réutilisation, moins de déchets, plus de recyclabilité. Et d'autres ont fait un lobbying défensif, je le regrette", poursuit Pascal Canfin.

Le texte concerne de nombreux produits du quotidien. Il cite notamment la fin des "PFAS, les polluants éternels présents dans les cartons de pizzas à emporter, d'ici 2026". "Tout ce qui est emballage a vocation à être réduit drastiquement et sera remplacé par de la réutilisation ou des emballages en papier. Le ketchup, vous pouvez l'avoir dans une bouteille, et pas dans des millions de dosettes individuelles", détaille-t-il.