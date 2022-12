Environnement : les fast-foods s'adaptent à l'interdiction des emballages jetables

A partir du 1er janvier, fini les emballages jetables pour les fast-food ! Votre hamburger et vos frites seront servis dans des récipients réutilisables. Une obligation votée en 2020 dans la loi anti-gaspillage.

Des nuggets, des potatoes et un donut : c'est le menu préféré de Méline, 8 ans, lorsqu'elle vient manger chez McDonald's. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé sur son plateau : "Avant il y avait des boîtes en carton, note la petite fille, mais j'ai remarqué que là c'était devenu réutilisable, les verres aussi !"

Depuis quelques mois, McDonald's teste cette vaisselle réutilisable dans une dizaine de restaurants, comme celui de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, pour se préparer à l'application de la loi Agec (anti-gaspillage pour une économie circulaire) votée en 2020. Les boissons, les frites, les glaces : tous les produits sont servis dans de la vaisselle lavable. Seuls les burgers sont encore emballés dans du papier, pour une raison d'hygiène. Si certains clients sont déjà convaincus par ce nouveau système, d'autres restent plus inquiets, comme Nawel, qui passe sa commande sur une borne : "On ne sait pas ce qu'il se passe derrière, au niveau du lavage, surtout en période de Covid, on n'est pas trop sereins."

Mêmes couleurs et mêmes formes que les emballages jetables

Pour rassurer ses clients, l'enseigne affiche sa température de lavage : 60 degrés, comme dans un restaurant classique. Puis la vaisselle est séchée, pour repartir directement en cuisine. Le tout en seulement deux minutes et supervisé par deux personnes recrutées pour ce nouveau dispositif. "Là, vous pouvez voir les contenants aux couleurs rouge Mcdo, un emballage assez joli", présente Lionel Testa, directeur du McDonald's de Levallois-Perret.

Car l'enseigne a choisi de garder les formes et couleurs des anciens emballages cartons, un choix pas très judicieux pour Diane Beaumenay-Joannet, de l'ONG environnementale Surfrider : "S'ils font des produits très marquetés, on sait qu'il y a l'intérêt des consommateurs et que les gens repartent avec, alors que ça doit rester sur place pour être réutilisé."

"On espère aussi qu'ils vont passer au réemploi dans la vente à emporter, surtout avec des clients fidèles qui pourront ramener leurs contenants." Diane Beaumenay-Joannet, de l'ONG Surfrider à franceinfo

Au restaurant de Levallois Perret par exemple, la vente à emporter représente plus de 70% des commandes. Et deuxième bémol pour l'ONG Surfrider, toute la vaisselle réutilisable est fabriquée en tritan, un plastique très difficile à recycler aujourd'hui. "C'est un matériau résistant, donc qui va pouvoir être réutilisé et relavé plusieurs fois, explique-t-elle. Mais il faut penser à la fin de vie, et le problème de ce matériau, c'est que les filières de recyclages ne sont pas très bien développées."

En théorie, cette obligation de ne plus utiliser d'emballage jetable entre en vigueur le dimanche 1er janvier 2023 et concerne tous les restaurants avec plus de 20 places assises. Mais selon Surfrider, les autres chaînes de fast food n'ont pas encore pris les mesures nécessaires pour supprimer tous leurs emballages en restaurant d'ici la fin de la semaine.