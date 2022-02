À Avignon, un site de lavage de contenants pour chasser le plastique des cantines collectives

France 3 Provence-Alpes

Les services de restauration scolaire ou en entreprise sont souvent synonymes de déchets plastiques. L’entreprise "Uzaje" a trouvé la solution pour les réduire : proposer des contenus réutilisables et assurer leur nettoyage. #IlsOntLaSolution

Réduire le jetable dans les cuisines collectives, c’est la mission que s’est donnée la jeune pousse Uzaje. Son fonctionnement est simple : proposer des contenants réutilisables aux entreprises de restauration et se charger du nettoyage. Une prouesse possible grâce à des centres de lavage géants. Les contenants en verre, inox ou plastique réutilisable sont collectés chez les entreprises, puis nettoyés dans des sortes de gros lave-vaisselle.

Ces machines sont plus économes en eau et en énergie qu’un nettoyage classique. Tout en utilisant exclusivement des produits de lavage écolabélisés. Fort de leur succès, après l’Île-de-France, Uzaje ouvre son deuxième centre de lavage en France, à Avignon.

Interdiction du plastique

Une alternative plus écologique qui séduit les professionnels du secteur. Ces derniers devront arrêter l’usage des contenants plastiques jetables en 2025, dans le cadre de la loi Egalim. "Ces entreprises doivent s’approprier ce passage au réemploi, il y a des domaines précurseurs comme le portage chez les aînés. Depuis 2022, ils ont arrêté les barquettes à usage unique", explique François Satin, directeur commercial d’Uzaje.

La restauration collective en France représente plus de 80 000 restaurants, distribuant près de 4 milliards de repas chaque année, selon le Centre national de la fonction publique territoriale. Uzaje prévoit de multiplier ses centres de lavage dans l’Hexagone et éviter à terme la production de plus de 28 000 tonnes de déchets.