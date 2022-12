À partir de 2023, la grande partie des fast-food auront mis en place un système de couverts réutilisables lors de commandes sur place. Un changement pour lutter contre la pollution des emballages jetables. Brut vous détaille tout ce qui va changer.

Gobelets, couverts, et même récipients pour les frites… Bientôt, tous ces éléments seront réutilisables dans les fast-food. Dès le 1er janvier 2023, les grandes enseignes seront obligées de ne plus utiliser de la vaisselle jetable lors de services à table. Cela concerne notamment des chaînes comme McDonald's, Burger King, KFC ou Domino's Pizza. En d’autres termes, les restaurants accueillant “simultanément au moins 20 personnes” sur place. Ces emballages seront interdits et ce, peu importe leur matière: qu’ils soient en plastique ou en carton, ils disparaîtront en 2023. Seul ce qui est réutilisable, et donc lavable, sera autorisé.

La mise en place de système de lavages dans les restaurants

Il existe cependant quelques exceptions à cette règle. Le papier fin autour des burgers, pour assurer leur maintien, sera toujours autorisé. Également, les commandes à emporter seront toujours emballées dans des produits à usage unique.

À partir de quand les clients pourront-ils utiliser cette vaisselle recyclable? Cela dépend des enseignes. McDonald's ou Burger King prévoient d’être prêts en janvier 2023. D’autres comme Domino’s, qui ont en général moins de places assises, déploieront ce système au premier trimestre de l’année prochaine. Pour les chaînes, ces délais prennent en compte notamment la mise en place d’un système de lavage dans leurs restaurants, et surtout la recherche de moyens pour que la vaisselle ne soit pas jetée ou emportée par les clients.

Cette mesure entre dans la loi anti-gaspillage, votée en 2020. Elle doit limiter la pollution du plastique et du carton en France, visant la suppression totale du plastique à usage unique en 2040.