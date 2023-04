L'agence européenne de l'environnement appelle à réduire l'usage des pesticides

Entre 2011 et 2020, les ventes de pesticides sont restées stables, avec "environ 350 000 tonnes [vendues] par an".

Leurs effets néfastes sur l'environnement et la biodiversité sont connus et pourtant, leurs ventes n'ont pas baissé en dix ans. L'Agence européenne de l'environnement (AEE) a appelé à réduire la consommation de pesticides, dans un communiqué (en anglais) publié mercredi 26 avril. "Dans l'Europe des 27, les ventes de pesticides sont restées relativement stables, à environ 350 000 tonnes par an entre 2011 et 2020", relève l'agence de l'Union européenne, se fondant sur des chiffres d'Eurostat.

En 2020, un ou plusieurs pesticides ont été détectés au-dessus des seuils de préoccupation dans 22% des sites de surveillance des rivières et des lacs en Europe, souligne-t-elle. Parmi ces molécules, l'imidaclopride, de la famille des insecticides néonicotinoïdes, et l'herbicide métolachlore, ont enregistré le plus grand nombre absolu de dépassements dans toute l'Europe, principalement en Italie du nord et dans le nord-est de l'Espagne. Dans les eaux souterraines, l'atrazine, un herbicide tenace interdit depuis 2007, est à l'origine du plus grand nombre de dépassements.

Pour l'homme, l'exposition aux pesticides chimiques se fait principalement par la nourriture mais aussi l'air dans les régions d'agriculture intensive. Elle est liée au développement de maladies cardiaques, respiratoires et neurologiques, et aux cancers, souligne le rapport. "Il est inquiétant de constater que tous les pesticides contrôlés (...) ont été détectés à des concentrations plus élevées chez les enfants que chez les adultes", note l'AEE.