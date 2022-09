Océans : 180 scientifiques demandent aux 27 pays de l'UE "l'interdiction de toutes les méthodes de pêche destructrices dans les aires marines protégées"

Quelque 180 scientifiques du monde entier ont signé un appel adressé à l'Union européenne, rapporte le Journal du Dimanche, le 11 septembre. Ils demandent aux vint-sept pays de l'Union européenne (UE) d'interdire les méthodes de pêche destructrices et les activités industrielles dans les aires marines protégées.

Le journal rappelle que cet appel des scientifiques à l'UE "intervient alors que la Commission doit présentée depuis le printemps dernier son 'plan d’action pour les océans', sans cesse repoussé". Ils notent que l'UE gouverne "la plus grande zone maritime au monde", se trouvant ainsi "dans une position unique pour montrer la voie en interdisant le chalutage de fond dans son réseau d’aires marines prétendument protégées".

Claire Nouvian, qui dirige l'association Bloom, explique au JDD que "certaines méthodes de pêche délogent le carbone stocké dans les sédiments marins". Et d'illustrer : "Quand on chalute, on a un filet lesté qui racle le fond et qui non seulement attrape tous les animaux sans sélection mais aussi détruit les écosystèmes marins et met en péril leur capacité d’absorption." C'est pourquoi, selon elle, l"'urgence parmi les urgences est donc d’avoir des zones où on laisse la nature se regénérer, via des aires marines protégées réellement protégées".