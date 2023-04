Deux-Sèvres : 16 maires de communes autour de Sainte-Soline signent une lettre ouverte pour dénoncer les violences autour du projet de méga-bassines

Le maire de Sainte-Soline ainsi que 15 autres élus des communes alentour veulent exprimer "la peur" de leurs administrés, ainsi que "l'invasion" de leurs villages et la "dégradation des biens des particuliers et des infrastructures", dans une lettre ouverte jeudi, rapporte France Bleu Poitou.

16 maires de communes autour de Sainte-Soline dénoncent dans une lettre ouverte une "prise d'otage" de leur population après les violences à Sainte-Soline autour du projet de méga-bassines, rapporte jeudi 6 avril France Bleu Poitou. Le maire de Sainte-Soline ainsi que 15 autres élus des communes alentour signent une lettre ouverte jeudi 6 avril pour réagir aux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre le 25 mars dernier. Des violences qui font suite à celles survenues déjà en octobre.

Les signataires veulent exprimer "la peur" de leurs populations, ainsi que "l'invasion" de leurs villages, le "désarroi des agriculteurs et agricultrices", la "dégradation des biens des particuliers et des infrastructures", le "désastre" pour leurs territoires "de tranquilité, d'accueil et de tolérance". Selon eux, "l'anxiété, l'angoisse et la pression médiatique exercées sur les administrés est insupportable". Ils racontent que certains de leurs "enfants" et de leurs "aînés" sont "choqués par une telle déferlante".

Les 16 maires craignent des nouveaux rassemblements et appellent à "un sursaut pour revenir à la raison". Ils dénoncent également la présence d'élus à ces rassemblements interdits par la préfecture. Le 25 mars dernier, 3 200 gendarmes et policiers ont été mobilisés à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Environ 7 000 manifestants selon la préfecture (30 000 d'après les organisateurs) se sont donné rendez-vous pour protester contre le projet des méga-bassines.