Manifestation contre les méga-bassines : la députée des Deux-Sèvres Delphine Batho demande au gouvernement de "mettre fin immédiatement à la guerre de l'eau"

Sur France Bleu Poitou, la députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho, appelle au calme après les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline.

La députée des Deux-Sèvres Delphine Batho exprime lundi 27 mars à France Bleu Poitou sa "tristesse" et sa "colère" après les affrontements survenus ce samedi lors d'une manifestation contre les méga-bassines à Sainte Soline, dans les Deux-Sèvres et qui ont fait plusieurs blessés dont un grave. L'élue demande au gouvernement de "mettre fin immédiatement à la guerre de l'eau".

Delphine Batho (Génération Ecologie) n'a pas participé à la manifestation contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres le week-end dernier. Elle estime que le bilan humain des affrontements est "dramatique". Un manifestant de 30 ans est toujours entre la vie et la mort. Sept personnes ont été blessées côté manifestants, 47 côté forces de l'ordre, selon un décompte officiel des autorités judiciaires.

La députée en appelle à la "réserve et à la dignité"

Delphine Batho en appelle à la responsabilité du gouvernement. "Je suis pour la non-violence, je l’ai toujours dit et me le suis appliqué avec une très grande clarté", assure la députée Génération écologie Delphine Batho à France Bleu Poitou : "J'entends beaucoup de commentaires sur ce qui s'est passé et moi j'en appelle d'abord à la réserve et à la dignité. Il y a quelqu'un qui est entre la vie et la mort, il y a des blessés, certains graves donc ça suffit"

Delphine Batho ne souhaite pas rentrer dans le débat sur la responsabilité des violences que les deux camps se renvoient. "Ça fait des mois, des années que les élus locaux n'ont cessé d'alerter sur l'escalade de violences qui est en cours, rappelle-t-elle, et malgré ça, le gouvernement continue de passer en force. Maintenant c'est sa responsabilité, je le dis avec gravité, de mettre fin immédiatement à la guerre de l'eau en Deux-Sèvres en ouvrant les conditions d'un dialogue, ça ne peut pas continuer comme ça".