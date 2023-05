Littoral : des bénévoles ramassent les déchets sur une plage du Croisic

Le plastique est aujourd'hui partout. Dimanche 28 mai, en Loire-Atlantique, plusieurs associations invitaient le public à collecter des déchets sur la plage du Croisic.

Sur une plage du Croisic (Loire-Atlantique), on trouve des algues, des coquillages, des crustacés, mais aussi des déchets issus de l’activité humaine, collectés par un groupe de bénévoles. "C’est mauvais pour la planète et pour les tortues. Les tortues mangent plein de trucs, et si elles mangent ça, elles meurent", confie Chahid, 11 ans.

137 000 mégots jetés chaque seconde dans le monde

Dans le monde, 137 000 mégots sont jetés, voire enfouis, chaque seconde, par des fumeurs qui ignorent que le recyclage est possible. Les bénévoles ont collecté environ 6 kilos de déchets, en 1h30. "Ça permet aussi de voir quel genre de déchets on retrouve à quels endroits, pour cibler un peu plus d’où vient la production de ces déchets, et essayer d’impacter les entreprises directement", précise Florence Crabbé, coordinatrice d'événements à la Surfrider Foundation Europe.