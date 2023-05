Santé : y a-t-il des peaux à moustiques ?

Certaines peaux attirent-elles davantage les moustiques que d’autres ? Le point, lundi 29 mai, sur le plateau du 12/13 avec Damien Mascret, médecin et journaliste France Télévisions.

Plusieurs choses attirent les moustiques vers les humains : le CO2, la chaleur du corps et l’odeur de la peau, rapporte le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, lundi 29 mai, sur le plateau du 12/13. Et effectivement, certaines personnes attirent davantage les moustiques que d’autres en raison de l’odeur de leur peau. "Les chercheurs new-yorkais ont montré qu’il y a une famille de molécules chimiques, les acides carboxyliques, qui sont particulièrement attracteurs de moustiques", explique-t-il. Certaines personnes en dégagent plus que d’autres.

Éviter la bière et les bananes

Il est toutefois possible de réduire son attractivité en évitant la bière et les bananes, ou en utilisant un savon à la noix de coco. Les répulsifs sont également recommandés, en particulier en zones tropicales. Évitez enfin les vêtements sombres, qui gardent la chaleur du corps, et préférez des vêtements blancs et couvrants. Enfin, utilisez ponctuellement un ventilateur, car les moustiques ont du mal à voler près des ventilateurs, ou équipez-vous d’une moustiquaire.