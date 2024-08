Les autorités françaises appellent à la vigilance après la détection de foyers de scarabée japonais à la frontière suisse

(CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NURPHOTO / VIA AFP)

Des départements français, dont celui du Doubs, ont alerté ces derniers jours sur le risque de prolifération du scarabée japonais (Popillia japonica) après la détection de plusieurs foyers en Suisse. Classé comme "organisme de quarantaine prioritaire" au sein de l’Union européenne, le scarabée japonais s'attaque à plusieurs centaines d'espèces de plantes alimentaires, forestières ou encore ornementales parmi lesquelles la vigne, les arbres fruitiers et les gazons.

Une population de scarabées japonais a été détectée le 20 juin en Suisse près de Bâle. Les autorités helvétiques ont découvert un second foyer à 3,5 km de la frontière française.

Le coléoptère nuisible se rapproche du territoire français. Les alertes des départements du Doubs et du Haut-Rhin notamment, interviennent après une communication le 21 juin du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire pour sensibiliser sur le risque pour les cultures et plantations et l'impact économique potentiel.

Des pièges installés dans toute l'Alsace

Originaire d’Asie, ce dévoreur de végétaux s'est d'abord établi aux États-Unis puis en Europe. Il est présent depuis 2014 en Italie et 2017 en Suisse. Les spécimens adultes "mesurent environ 10-12 mm de long et peuvent être confondus avec d’autres coléoptères présents en France et notamment certains hannetons", explique la préfecture du Doubs. Le scarabée japonais se déplace dans les trains ou les camions.

Depuis juin 2024, 39 pièges ont été installés dans toute l'Alsace à proximité des "sites à risques d'introduction" (plateforme douanière, gare de fret ferroviaire, aéroports, aires de service autoroutières, centres routiers, marché, gare...), a indiqué le 19 juillet la préfecture de la région Grand Est.

"La découverte des foyers à Bâle a entraîné la mise en place d’une surveillance renforcée en France à la frontière suisse (commune de Saint-Louis notamment) où des pièges sont disposés à raison d’un piège tous les kilomètres", a expliqué la préfecture de la région.

Un arrêté préfectoral interdit de transporter "de la terre, des végétaux racinés en terre, des rouleaux de gazon précultivé, des débris végétaux, et des composts" en dehors d’une zone délimitée. Les communes de Hégenheim, Hésingue, Huningue, Saint-Louis et Village-Neuf proches de la frontière suisse sont concernées par cette interdiction. Les autorités françaises souhaitent sensibiliser la population. Le moyen le plus efficace pour lutter contre la prolifération du scarabée japonais reste la surveillance pour stopper toute prolifération de foyer.

Les personnes habitant près de la Suisse sont invitées à signaler aux autorités la présence de scarabée japonais dans les jardins. Ce signalement, accompagné de photos, peut s'effectuer par courriel à alerte-vegetaux-sral.draaf-bourgogne-franche-comté@agriculture.gouv.fr ou en complétant un formulaire en ligne sur le site www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-de-capture-ou-d-observation-d-un-scara. On peut également appeler le 03.39.59.40.95.