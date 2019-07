"The 1975" sort un single avec la jeune militante Greta Thunberg pour alerter sur l'urgence climatique

Ce titre fait l'ouverture du prochain album du groupe, "Notes On A Conditional Form".

"Nous sommes au début d'une crise climatique et écologique. Et nous devons l'appeler telle qu'elle est : une urgence". Ainsi débute le nouveau single du groupe britannique The 1975. Intitulée sobrement The 1975, comme chaque premier titre de leurs albums, la chanson a été mise en ligne le mercredi 24 juillet sur Youtube. Mais cette fois, ce n'est pas la voix du chanteur Matthew Healy que l'on entend, mais un timbre autrement familier : celui de la jeune activiste écologiste suédoise Greta Thunberg, devenue une des figures mondiales de la lutte contre le réchauffement climatique après avoir initié la grève scolaire pour le climat.

Avec un accompagnement minimaliste, essentiellement au piano, Greta Thunberg déclame : "Nous devons admettre que nous sommes en train de perdre une bataille. Nous devons reconnaître que la génération précédente a échoué (…) mais l'homo sapiens n'a pas encore échoué. Oui, nous échouons, mais il est encore temps de tout changer". Sa voix est grave, solennelle, sur le ton d'un de ses nombreux discours devant les instances du monde entier.

"Il est temps de se rebeller"

La chanson a été créée autour du discours de Greta Thunberg lors du Forum économique mondial 2019, souligne le média en ligne Pitchfork. Comme dans le texte original, la militante rappelle les désastres du dérèglement climatique et demande un changement des priorités politiques. "Il est temps de se rebeller", conclue l'adolescente.

Cette chanson est la première du prochain album du groupe The 1975 intitulé Notes On A Conditional Form. Les bénéfices de la vente du single seront reversés à Extinction Rebellion, un mouvement international "de désobéissance civile en lutte contre l’effondrement écologique et le réchauffement climatique", comme l'explique The Guardian. Le morceau a été publié au lendemain du discours de Greta Thunberg devant l'Assemblée nationale française. Une visite qui n'a pas fait l'unanimité : certains députés ont boycotté la venue de l'activiste, la qualifiant de "prophétesse en culotte courte".