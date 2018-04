Grande-Bretagne : les bouteilles bientôt consignées

Entre 4,8 et 12,7 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année dans le monde, selon la revue Science. Au Royaume-Uni, 13 milliards de bouteilles en plastique sont vendues chaque année, mais pas moins de 3 milliards ne sont pas recyclées. Le gouvernement britannique veut mettre en place un système de consigne pour tous les contenants à usage unique, qu'ils soient en plastique, en verre, ou en métal. Fabricants et consommateurs seront consultés pour la mise en place de la consigne.

90% des bouteilles sont collectées en Allemagne

Ce système a été adopté en 2003 par l'Allemagne, et a largement fait ses preuves, puisque 90% des bouteilles sont collectées. Un combat auquel tient tout particulièrement la famille royale, et pour cause : afin de réduire leur impact environnemental, les résidences royales comme Buckingham Palace ou le Château de Windsor devront s'équiper de vaisselle réutilisable ou recyclable. Une prise de conscience notamment imputable aux documentaires de Sir David Attenborough, qui ont mis en lumière les conséquences du plastique sur la biodiversité.