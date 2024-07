Feux de forêt : l’utilisation des hélicoptères bombardiers d’eau

Pour faire face aux départs de feux de forêt, l’utilisation d’hélicoptères bombardiers d’eau tend à se multiplier. Ils permettent une plus grande réactivité.

Le service départemental d'incendie et de secours bénéficie d'un moyen supplémentaire pour lutter contre les feux de forêt : un hélicoptère bombardier d’eau. Cet appareil peut se rendre en quelques minutes au-dessus d'un départ de feu, donner de précieux renseignements au centre opérationnel et traiter les flammes. Dans l'espèce de nacelle qu'il treuille, il peut transporter et larguer 800 litres d'eau à chaque rotation et bénéficie de 2h30 d’autonomie.

Une mobilisation rapide

Une mobilisation qui prend tout son sens. Quand un ou deux camions arrivent rapidement sur les lieux, l'arrivée de renforts met du temps et le feu peut rapidement s'étendre. L’hélicoptère bombardier d’eau est mobilisé pour appuyer les efforts au sol et permet rapidement de circonscrire et maîtriser le feu.