Environnement : un milliard de pailles en plastique jetées chaque jour dans le monde

Saviez-vous que les pailles sont à l'origine d'un véritable désastre écologique ? Une fois utilisé, ce petit tube de plastique est jeté quelques minutes plus tard et met plus d'une centaine d'années pour disparaître. Chaque jour, un milliard de pailles non recyclées sont jetées dans le monde. Elles représentent 4% des déchets prélevés en mer et polluent l'ensemble des côtes en menaçant la faune marine. Sur des images, on peut voir des hommes retirer une paille en plastique des narines d'une tortue marine.

Interdiction des objets en plastique à usage unique dès 2021

Alors, va-t-on enfin arrêter d'en produire ? Certains consommateurs militent pour son interdiction en boycottant les pailles sur les réseaux sociaux. D'autres innovent en proposant des solutions 100% naturelles, comme une entreprise française qui propose aux commerçants des pailles en bambou ou en roseau. Certaines enseignes, comme McDonald's ou Starbucks, se préparent également à retirer les pailles non recyclées de leurs restaurants. Dès 2021, tous les objets en plastique à usage unique seront interdits en Europe