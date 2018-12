franceinfo junior. Zola, 11 ans, lutte contre les pailles en plastique et les déchets

Des pailles en plastique. (MAXPPP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Ils n'ont pas attendu leur majorité pour prendre la parole, défendre une cause et s'engager... Cette semaine, franceinfo junior tend son micro à des enfants qui ont mené des initiatives positives et inspirantes tout au long de l'année. Premier épisode ce lundi : depuis son département, la Charente-Maritime, Zola a 11 ans et elle lutte contre les pailles en plastique et les déchets. Un combat qui a déjà trouvé un écho chez nos confrères de France Bleu La Rochelle cette année. Elle répond à franceinfo junior depuis leurs studios. Pour l'interviewer, quatre élèves de CM1 de l'école Jean Moulin à Villenave d'Ornon (Gironde) : Ethan, Sylvain, Sami et Maya.

franceinfo junior, une émission en partenariat avec le magazine d'actualités pour enfants 1jour1actu et 1jour1actu.com. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Mais comment Zola aide-t-elle la planète au quotidien ? Sa réponse au micro de franceinfo junior. "Je nettoie les plages avec ma famille et j'ai un projet sur les pailles en plastique, j'ai commencé l'année dernière. Je veux que tout le monde sache que les pailles se cassent en micro-plastique. Les tortues, les poissons... tout ce qui est dans l'océan peuvent les avaler."

VIDEO. Cotons-tiges, pailles, gobelets... On a trouvé onze alternatives durables pour se passer de ces produits jetables

"Je veux aider les animaux marins"...

Maya continue avec sa question : "Pourquoi t'es-tu engagée à faire de l'anti-pollution ?" Zola, 11 ans, lui répond : "Je voulais aider les animaux marins, je ne veux pas qu'ils soient toujours comme ça, avec la pollution. Il y a plein de plastiques dans l'océan. Par exemple, les oiseaux mangent le plastique et après ils meurent car ils n'ont plus de place dans leur estomac", détaille la collégienne.

Ethan se demande à son tour comment cette idée est venue à la jeune fille. "J'ai commencé à regarder un document, la Planète Bleue. C'est un document anglais. On est arrivé ici en novembre et on a vu qu'il y avait plein de plastiques et ça m'a beaucoup choquée. J'ai commencé à dire 'on nettoie les plages'. Et aussi il y a eu des photos désagréables, par exemple sur une tortue qui a une paille dans son nez." Zola explique ensuite qu'elle voulait aider les animaux marins pris au piège du plastique. Comment s'y prend-elle ? "On fait les nettoyages de plage tous les samedis ou dimanches quand je ne suis pas au collège. J'essaie d'engager des personnes de mon collège comme mes amis. J'essaie de dire le problème à tout le monde."

"Dire non aux pailles en plastique !"

Mais la collégienne ne s'arrête pas au nettoyage de plage, elle rencontre aussi des tenanciers de restaurants et des maires pour leur expliquer comment et pourquoi arrêter d'utiliser des pailles en plastique, en attendant l'interdiction officielle. "J'ai rencontré tous les maires de ma commune pour dire non aux pailles plastiques (..). J'essaie de voir les maires car au lieu d'aller dans tous les bars, le message sera plus vite fait avec les maires."

Sylvain voudrait savoir si des enfants comme lui peuvent aussi l'aider dans son combat. "Bien sûr, je voudrais trop bien, vous venez ici nettoyer les plages... Sur la page Facebook, vous pouvez me contacter." Le message est passé entre les enfants.

► La page Facebook pour suivre le projet de Zola contre la pollution plastique