VIDEO. Cotons-tiges, pailles, gobelets... On a trouvé onze alternatives durables pour se passer de ces produits jetables

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Des dizaines d'éponges, des centaines de gobelets en plastique, des milliers de cotons démaquillants… Chaque année, les Français consomment d'énormes quantités de produits à usage unique qui viennent alimenter les 590 kg de déchets produits par an et par personne dans notre pays, selon l'Ademe. Il existe pourtant des alternatives simples et respectueuses de l'environnement. Selon l'organisation de la COP24, une seule paille lavable en inox permet ainsi de remplacer 540 pailles en plastique jetées tous les ans. Franceinfo a comparé ces produits jetables du quotidien avec leurs alternatives durables.

De la salle de bain, à la cuisine, toutes les pièces de la maison peuvent être revues pour consommer moins de produits jetables et ainsi, réduire ses déchets. L'enjeu est de taille. "La manière d'agir la plus efficace sur la question des déchets, ce n'est pas le recyclage, assure Julie Sauvêtre, chef de projet de l'association Zero Waste France, à franceinfo. Ce qui nous sauvera, c'est de fermer le robinet en amont, en produisant et consommant moins de produits jetables."

"Des investissements rentables à moyen terme"

Pour y parvenir, des alternatives durables ont été mises au point : un gobelet en inox pour remplacer le plastique, des couches lavables pour les bébés, des cotons-tiges en bambou réutilisables, des couverts en inox pour les pique-niques, des serviettes hygiéniques lavables en coton...

Reste que certaines de ces alternatives peuvent avoir un coût important à l'achat par rapport à leurs versions jetables. "Ce sont des investissements qui deviennent rentables à moyen terme, insiste Julie Sauvêtre. Un coton-tige en bambou, c'est seulement le prix d'un paquet de cotons-tiges classiques, mais ça dure toute une vie !" Certains substituts peuvent même s'avérer très économiques, comme les couches lavables, bien moins onéreuses que les centaines de couches jetables nécessaires pour un bébé.

L'association Zero Waste France insiste aussi sur l'avantage des produits durables, même lorsqu'il faut les laver fréquemment. "Les analyses de cycles de vie, de la production au déchet, montrent que les produits durables, même lavables, permettent une diminution de l'utilisation des ressources non renouvelables de l'ordre de 90%", note Julie Sauvêtre.