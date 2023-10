Environnement : les eurodéputés votent une loi pour réduire de moitié l'usage des pesticides

Une déclaration symbolique distincte réclamant l'interdiction complète du glyphosate a, en revanche, été rejetée en commission parlementaire.

Le projet législatif visant à diminuer drastiquement l'usage des pesticides dans l'UE a franchi, mardi 24 octobre, une première étape au Parlement européen. La législation sur les pesticides, proposée en juin 2022 par la Commission européenne, prévoit de réduire de moitié d'ici à 2030, comparé à la période 2015-2017, l'utilisation et les risques à l'échelle de l'UE des produits phytosanitaires chimiques. Cet objectif contraignant a été repris dans le texte adopté mardi (47 voix pour, 37 voix contre, 2 abstentions) par les eurodéputés de la commission Environnement, en élargissant la période de référence.

De plus, ce compromis, endossé par les élus de gauche et les centristes du groupe Renew Europe, relève à 65% l'objectif de réduction, à même échéance, des "produits les plus dangereux", contre 50% proposés par Bruxelles. Une cible à laquelle le PPE (droite) s'est opposé, à l'unisson des organisations agricoles majoritaires. Afin de promouvoir l'usage de "composants de substitution", les eurodéputés réclament aussi à la Commission européenne de fixer un objectif à horizon 2030 pour l'augmentation des ventes de "pesticides à faible risque" et produits de biocontrôle.

Un vote en plénière à venir

Les élus souhaitent bannir les pesticides chimiques dans les "zones sensibles" (espaces verts urbains, terrains de jeux et de sport, sentiers publics, aires protégées Natura 2000), ainsi que sur une bande-tampon de cinq mètres, mais ils ménagent des possibilités de dérogations. Ils réclament enfin que chaque Etat adopte des objectifs nationaux en fonction des ventes annuelles de pesticides, de leur niveau de danger et de la surface agricole. Bruxelles devra vérifier si ces cibles sont suffisamment ambitieuses.

Le texte fera désormais l'objet d'un vote en plénière par l'ensemble des eurodéputés en novembre. Place ensuite à de futures négociations avec les Etats une fois que ceux-ci auront arrêté leur position.

Une déclaration symbolique distincte réclamant l'interdiction complète du glyphosate a en revanche été rejetée en commission parlementaire, avant un vote des Vingt-Sept en novembre sur le sort de cet herbicide considéré comme "cancérogène probable" par l'OMS.