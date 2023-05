L'Atlas des pesticides vient de paraître en France et démontre leur vertigineuse consommation

Emma Haziza revient chaque samedi sur une actualité autour du climat, de l’environnement, et propose des solutions. Samedi 27 mai, l'impact environnemental des pesticides.

L'Atlas des pesticides, publié le 16 mai en France par la Fondation Heinrich Böll, Friends of the Earth Europe, BUND, le Pesticide Action Network Europe et La Fabrique écologique, dévoile les chiffres sur l'ensemble des substances chimiques toxiques dans l'agriculture.

>> Est-ce que l'utilisation de pesticides a augmenté en France, contrairement aux engagements pris ?

Aujourd'hui, quatre millions de tonnes de pesticides sont consommées par an. La moitié sont des herbicides, 30% sont des insecticides qui travaillent justement sur ces insectes qui nuisent aux récoltes, mais qui sont aussi responsables du déclin de nos oiseaux et donc de toute la chaîne derrière, et puis enfin les fongicides, qui représentent 17%, sont des moyens de détruire les champignons. Mais en réalité, si vous n'avez pas de champignons de vos terres, vous n'avez pas non plus de production végétale et vous effondrez toute la biodiversité.

Le marché des pesticides est un marché très lucratif. En 2019, il représentait 84,5 milliards de dollars. Cette année, on va atteindre 130,7 milliards de dollars américains. Dans cet atlas, les auteurs ont cherché à recenser l'ensemble des données qui existaient. Quatre sociétés sont responsables de 70% du marché mondial et que l'Union européenne est le plus grand marché d'exploitation d'exportation de pesticides au monde. L'Atlas met en évidence que l'on n'en a jamais autant utilisé dans le monde. En 33 ans, on a augmenté de 80 % l'usage de nos pesticides.

Des pesticides dans nos cheveux

Vous pouvez trouver des pesticides dans vos cheveux. L'Atlas met en évidence qu'on en a 64% dans nos cheveux, dans nos urines. Donc en réalité, ces pesticides se cachent partout. Elles contaminent les eaux souterraines, les eaux de surface, l'air. Lorsqu'il y a un épandage de pesticides, emportés par le vent, cela se décline à 1 000 kilomètres, parfois plus loin. Tout devient absolument contaminé dans le monde.

En Europe, il existe 180 pesticides interdits. Mais en Afrique, seuls 18 pesticides sont interdits, 20 en Amérique du Sud. Des pesticides extrêmement dangereux : 385 millions de cas d'empoisonnement sont recensés chaque année dans le monde. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie sont les trois plus gros exportateurs de pesticides interdits en Europe et donc extrêmement dangereux, qui sont majoritairement vendus au Brésil, en Ukraine ou encore en Afrique du Sud.

Que peut-on faire ? Passer aux pratiques agroécologiques, c'est-à-dire chercher à réduire, diminuer, voire arrêter ces pesticides. Mais il va falloir une refonte complète du monde, à la fois agricole à la fois sur le plan de l'agroalimentaire. Pour cela, il faudrait 1,85 milliard d'euros par an.