Est-ce que l'utilisation de pesticides a augmenté en France, contrairement aux engagements pris ?

Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts, affirme que l'utilisation de produits phytosanitaires a bondi de 20% entre 2009 et 2018. Le chiffre est exact mais trompeur.

Selon Marine Tondelier, la France utilise de plus en plus de pesticides malgré ses engagements : "La France s'est engagée entre 2009 et 2018 à baisser son utilisation de pesticide de 50%. Savez-vous le résultat de cette formidable initiative ? Ça a augmenté de 20%", a affirmé sur Sud Radio la secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts, mercredi 17 mai. Les chiffres avancés par Marine Tondelier sont exacts, mais ils sont aussi trompeurs.

Une hausse des ventes, selon les données du ministère

Ce qui est vrai, c'est que la France en 2008 a bien lancé un plan contre les produits phytosanitaires et s'était engagée à reduire de 50% leur usage en une décennie. Sauf qu'en 2018, c'est à dire dix ans plus tard, la vente de pesticides a effectivement grimpé de presque 20%, en passant d'un peu plus de 50 000 tonnes par an à plus de 62 000 tonnes, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique.

Il y a donc bien eu une hausse, mais, c'est là que c'est trompeur, ça ne signifie pas forcément qu'on a utilisé plus de pesticides. Parce que l'année 2018 est particulière, selon le ministère, puisque c'est la dernière année avant une hausse importante de la fiscalité sur les produits phytosanitaires, précisément de la redevance pour pollution diffuse. Par exemple pour le glyphosate, cette taxe a augmenté d'un euro par kilo. Cette hausse a poussé de nombreux agriculteurs à faire des stocks avant 2019, d'où la très forte hausse des ventes en 2018, d'après le ministère de la Transition écologique. D'ailleurs, on observe que l'année suivante, en 2019, c'est l'année où il y a eu le moins d'achat de produits phytosanitaires en France. En réalité, les agriculteurs ont utilisé les produits qu'ils avaient stockés l'année précédente.

L'utilisation des pesticides en baisse ces dernières années

Finalement, est-ce que la France a réduit son usage des pesticides ? Oui, il y a bien une baisse ces dernières années, mais si on regarde depuis 2008, l’utilisation de pesticide par hectare reste assez stable. Ce qui est certain, c'est que la France n’a pas du tout atteint son objectif de diviser par deux son usage des produits phytosanitaires.



En revanche, les ventes continuent de diminuer. Par exemple en 2020 et 2021, un peu plus de 42 000 tonnes de pesticides ont été achetées, c'est moins que dans les années 2010 à 2017 où l'on tournait autour de 50 000 tonnes. La nature des produits achetés a aussi changé, par exemple les substances les plus à risques sont nettement moins vendues.