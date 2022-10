Loir-et-Cher : le projet d’un complexe touristique avec un golf en zone Natura 2000 fait polémique

À l’heure où la sobriété et les restrictions en tout genre sont au cœur des discours, des promoteurs immobiliers souhaitent développer un complexe touristique de 400 hectares qui fait polémique dans le Loir-et-Cher.

Au nord de la Sologne, dans des terres refuges d’animaux sauvages et où la nature, saison après saison, fait sa loi, 400 hectares classés zone Natura 2000 sont dans le viseur de promoteurs immobiliers. Leur projet : un immense complexe touristique à quinze kilomètres du château de Chambord (Loir-et-Cher) composé d’un golf 27 trous, d’un hôtel de luxe, d’une piscine, de commerces et de 565 habitations haut de gamme. Des constructions que redoutent les écologistes de la région, qui considèrent ces terres comme un écosystème fragile.



120 000 mètres cube d’eau nécessaires

Pour construire le golf, les promoteurs envisagent de détruire 244 hectares de terres agricoles, 43 hectares de zones boisées et 53 hectares de zones humides. En contrepartie, ils promettent la création de 220 emplois et de replanter en masse. "Il y aura plus de bois après qu’avant", promet Bernard Saunier, porteur du projet "Domaine des Pommereaux".

Mais replanter n’est pas suffisant pour les opposants, qui avancent qu’une partie de la biodiversité de la Sologne s’éteindra à cause de ce projet. La forêt n’est pas le seul point sensible, la gestion de l’eau est également pointée du doigt. Les 120 000 mètres cube d’eau nécessaires pour arroser passent mal dans une commune touchée par des restrictions d’eau durant l’été. Ce sont les autorités qui devront trancher sur l’autorisation ou non de ces travaux.