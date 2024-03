Écologie : réparer ou préparer soi-même, une solution plus économique ?

Vêtements, téléphone portable ou appareils électroniques peuvent s'abîmer ou se casser. Plutôt que de racheter du neuf, faut-il préparer ses repas et réparer son matériel seul ou confier la tâche à des professionnels ?

Lorsqu'un objet se brise, il peut être tentant de racheter le même en neuf. Mais cette démarche peut coûter cher et s'avère polluante. De nombreux Français préfèrent donc mettre la main à la pâte afin de réparer eux-mêmes leurs possessions. Afin de savoir si cela coûte moins cher, France Télévisions a mené l'enquête. Pour changer l'écran d'un smartphone, il faut dépenser 24 euros pour un kit contre 100 euros pour qu'il soit réparé dans un magasin. Même constat pour la fermeture Éclair d'un jean, qui coûte moins cher, 10 euros contre 28 euros dans une mercerie, à condition de posséder une machine à coudre. Pour les appareils électroniques, seul un expert pourra le réparer.



Préparer des bons petits plats maison

Préparer ses plats soi-même, est-ce intéressant pour notre porte-monnaie ? D'après la journaliste Dorothée Lachaud, présente sur le plateau du 13 Heures, il est possible d'économiser 20 euros de courses en cuisinant ses plats au lieu d’acheter tout fait. Pour le prouver, elle a préparé du houmous, des pâtes avec du jambon et de l'emmental et de la compote. "Pour les pois chiches, c’est 2 euros 60 les 500 grammes. Vous rajoutez ce que vous avez déjà dans vos placards : quelques cuillères d’huile d’olive, sel et poivre, et le tour est joué. Et en prime, ça coute dix euros de moins !."