Consommation : les produits moins sucrés des grandes surfaces coûtent plus cher

La plupart des catégories d’aliments ont leur équivalent en allégé en sucre. Ces produits voient leur consommation se généraliser, mais avec un écart de prix parfois conséquent pour le consommateur.

Des produits sont vendus dans des rayons spécifiques, on les achèterait les yeux fermés, rassurés par certaines allégations trouvées sur les paquets. Mais à y regarder de plus près, les mauvaises surprises sont souvent au rendez-vous. À commencer par le prix, qui augmente pour les produits allégés en sucre. Une aubaine pour les professionnels du secteur.

Des écarts de prix

Pour les grandes surfaces, c’est l’occasion de vendre ces produits allégés en sucres plus chers que leurs homologues du rayon classique. "Les industriels sont des opportunistes. Et les consommateurs qui veulent des produits sains sont généralement prêts à les payer un peu plus cher", explique Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution. Le client est ainsi prêt à payer plus cher pour une recette qu’il considère comme meilleure pour sa santé.