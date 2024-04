Écologie : les vêtements bientôt notés sur leur impact environnemental

Sur la base du volontariat, dans un premier temps, les marques pourront afficher une étiquette indiquant la note écologique de leurs vêtements, selon leur composition ou leur lieu de fabrication.

Avec la fast fashion, il existe un large choix de vêtements, à des prix abordables. Les Français achètent 30% de vêtements de plus qu'il y a dix ans. Pour favoriser une mode durable, les habits porteront bientôt une étiquette, avec leur impact sur l'environnement. Il sera calculé selon leur composition ou leur lieu de fabrication. Les vêtements obtiennent des points et, plus ils en ont, plus le bilan environnemental est mauvais.

Un affichage obligatoire en 2025 ?

Caroline Rey, la créatrice d'une marque parisienne, propose un QR code qui révèle la traçabilité de ses vêtements. "Pour nous, c'était important de donner cette information à nos clientes. On doit faire de la pédagogie pour que les consommateurs se rendent compte vraiment de ce qu'il y a derrière un vêtement", explique la créatrice de la marque "17h10". Les nouvelles étiquettes arriveront à partir de l'automne 2024, sur la base du volontariat des marques. Le gouvernement n'exclut pas de rendre l'affichage obligatoire en 2025.