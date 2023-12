VRAI OU FAUX. Le réchauffement climatique est-il lié à la surpopulation ?

Présent sur le plateau du 19/20 info, mercredi 13 décembre, Louis Augry, journaliste à la cellule "Vrai ou faux" de franceinfo, revient sur l'idée, souvent relayée, que le réchauffement climatique serait lié à la surpopulation.

En septembre dernier, Nicolas Sarkozy affirmait que "la première source de pollution, c'est la surpopulation". "Ce constat part d'une logique imparable : plus on est nombreux sur la planète, plus on va consommer et plus on va émettre de CO2, c'est logique", explique Louis Augry, journaliste à la cellule "Vrai ou faux" de franceinfo, sur le plateau du 19/20 info, mercredi 13 décembre.

Pas la principale cause du réchauffement climatique

"Mais le problème, c'est de penser que cette surpopulation mondiale est la principale cause du réchauffement climatique", poursuit-il. Selon les chiffres, "les pays qui ont les démographies les plus importantes sont bien souvent les plus pauvres et ce ne sont pas du tout les pays qui polluent le plus", indique Louis Augry. Un habitant du Nigéria, qui pourrait devenir en 2050, le troisième pays le plus peuplé du monde, émet 0,5 tonne de CO2 par habitant, contre environ 9 tonnes pour un Français et près de 32 tonnes pour un Qatari. "La baisse de ces émissions va surtout se jouer sur comment on produit et comment on consomme", conclut Louis Augry.