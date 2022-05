Climat : soit "on essaie" de réguler la natalité "nous-mêmes", soit "les pandémies, les famines et les conflits" s'en chargeront, prévient Jean-Marc Jancovici

"La nature, la planète Terre, n’acceptera pas d’avoir 10 milliards d’habitants sur terre ad vitam æternam vivant comme aujourd’hui", a indiqué Jean-Marc Jancovici, président du groupe de réflexion The Shift Project, lundi 23 mai sur franceinfo. Selon lui, la question démographique et sa régulation doit être posée, en France et partout dans le monde, si l’on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’impact du dérèglement climatique sur nos sociétés."La seule question c’est comment va se faire la régulation, a-t-il poursuivi. Ou bien on essaie de la gérer au moins mal nous-mêmes, ou bien ça se fera de manière spontanée par des pandémies, des famines et des conflits qui favoriseront ces deux modes de régulation."

Jean-Marc Jancovici se dit convaincu qu’il "vaudrait mieux s’en occuper et en discuter même si c’est un débat difficile". Pour le président du groupe de réflexion The Shift Project, la France "a déjà commencé un peu à le faire", avec en moyenne "moins de deux enfants par famille", notamment en modifiant l’impôt sur le revenu. "On a une fiscalité qui est moins nataliste qu’elle ne l’était avant", a-t-il ajouté, insistant sur le fait que si "dans une vision économique et historique du monde, on considérait que la population c’était la puissance, la taille de l’économie et la taille de l’armée", "dans un monde où on commence à être gêné aux entournures, il faut modifier ce rapport qu’on a à la taille de la population".